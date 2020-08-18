Об этом TUT.BY сообщили знакомые семьи.









Супругов задержали поздно вечером 12 августа. В квартире с ними была еще друг семьи. Всех троих положили лицами в пол, а затем увезли. Девушек позже отпустили, Артем же остался в РОВД. На следующий день силовики задержали и Александру.





В первые трое суток было известно, что Молодовы задержаны как подозреваемые по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).





Однако обвинение по этой статье им не предъявили — и вроде бы отпустили. Но из ИВС супруги даже не вышли: их тут же задержали уже по другой статье — «Участие в массовых беспорядках».





Вчера Молодовых увезли в Минск.