Любовь по приказу. Документ, по которому свозят людей на митинги Лукашенко
В Беларуси во вторник, 18 августа, начинают собираться акции в поддержку президента Александра Лукашенко.
Фото: TUT.BY
Акции в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве. СМИ пишут, что на них свозят бюджетников.
В Беларуси во вторник, 18 августа, начинают собираться акции в поддержку президента Александра Лукашенко. В частности, TUT.BY сообщает о подобных митингах в Могилеве и Гомеле.
"Могилеве на площади Ленина около здания облисполкома многолюдно. Здесь собрались те, кто за Лукашенко. Митинг добровольный, конечно - ведь по закону никого нельзя принуждать к участию. Правда, весь день сегодня TUT.BY некоторые работники организаций сообщают о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ", - говорится в сообщении.
"Дальше, судя по всему, митинги пойдут по райцентрам, агрогородкам и деревням. Чаусам - приготовиться. На завтра также запланированы митинги в поддержку Лукашенко в Кировске и Круглом Могилевской области. Там также собирают работников бюджетных и государственных организаций", - пишет издание.
Митинг в Могилеве продолжался ровно час. По нашим (и не только) прикидкам, было тысяч 6−7 митингующих. Перед собравшимися выступали чиновники городского и областного уровней.
Что там было — вкратце:
• «Не дадим развалить страну»;
• «Пока мы едины, мы непобедимы»;
• «Мы все видели, что творилось в Украине»
18:54 18/08/2020
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