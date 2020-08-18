Федута: Диктатура умеет ждать

Именно в этом заинтересована сегодня диктатура. Она знает, что не пользуется поддержкой большинства. Она увидела, что применение силы только усиливает оппозиционность и мобилизует людей на протесты. Она понимает, что забастовки не могут длиться вечно.





Поэтому она ждет.





Наша диктатура умеет ждать. Насколько бы ни износился за прошедшие годы Александр Лукашенко, именно ожидание удается ему лучше всего. И он ждет. Ждет момента инаугурации, когда получит удостоверение президента Республики Беларусь и начнет назначать всех. Правительство. Судей. Дипломатов. И прежде всего – силовых министров и генералов. Последнее для него особенно важно. Свежеиспеченный генерал будет действовать с особенной яростью, понимая: поражение его хозяина может повлечь за собой возвращение его самого в прежний статус.





В это время избранная президент Светлана Тихановская не предпринимает ничего. Вообще ничего. Единственная информация о том, чем она занимается, — информация о дне рождения ее супруга, который тот проводит в заключении. Это еще не заявление о количестве испеченных котлет, но, как мне кажется, уже близко.





Тем временем у Светланы Георгиевны осталось, в лучшем случае, пять дней – до конца текущей недели. После этого забастовочное движение начнет захлебываться, не имея никаких политических стимулов кроме требования уйти в отставку стремительно утрачивающего легитимность, но не утратившего контроль над силовыми структурами и государственным аппаратом Александра Лукашенко.





Если вы спросите меня, есть ли в Беларуси сегодня хоть какой-то центр власти, я скажу, что – нет.





Лукашенко не пользуется поддержкой большинства. Мы это видели по репортажу с его встречи с сотрудниками МЗКТ. Но в ближайшее время он имитирует массовую поддержку, собирая митинги из числа бюджетников в городах.





Тихановская имеет эту поддержку, но не знает, как ею распорядиться. В результате созданный по ее призыву Координационный совет слегка напоминает общественный совет при крупном театре: у всех будет свое мнение, но спектакль все-таки должен ставить режиссер, а вот с политическими режиссерами там точно напряженка. Я насчитал в лучшем случае четверых – пятерых человек, хотя бы понимающих, что такое управление государством. Но у этой структуры все равно нет статуса, нет влияния, нет полномочий. Есть название и список.





Работники МЗКТ, МАЗ, Моторного завода и др. пришли к зданию БТ. 17 август Фото: Света Фар / Belsat.eu / Vot-tak.tv





Стачкомы представляли бы собой хоть какую-то власть на местах, если бы объединились в структуры – городские, областные, общенациональную. Но то, что осталось от лукашенковской власти, умеет разъединять. Из крупных информационных ресурсов практически никто не написал, например, о том, что несколько дней назад в Любанском СИЗО был избит крупный деятель независимых профсоюзов Николай Зимин. Осуждены видные деятели независимых профсоюзов Максим Середа и Сергей Гурло. Это, конечно, менее интересно журналистам, чем увольнение коллектива Купаловского театра, но это показательно: устранили тех, кто мог организовать рабочий протест. Стихия же захлебнется. Когда? Диктатура подождет.





Показательно, что в Координационный Совет не включен ни один действующий профсоюзник или активист стачкома. Мы вступаем в царство эльфов. Координировать деятельность стачкомов некому, а государственный аппарат, разумеется, по мнению руководителей этого непонятного Совета, можно будет зачаровать игрой на флейте. Как факир зачаровывает кобру.





Промедление демократических сил смерти подобно.





А диктатура умеет ждать.







