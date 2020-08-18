Трамп снова вспомнил о Беларуси





"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Беларуси. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.





Напомним, на днях Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной и пообещал следить за ней.

А сегодня ситуацию в нашей стране по телефону обсуждали президент РФ Владимир Путин вначале с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а позже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По информации Кремля, в обоих случаях Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны. Надеемся, себя он тоже имел ввиду.





Показательно, что ситуацию в Беларуси мировые лидеры обсуждают без участия Лукашенко, что означает, как минимум, непризнание его победы на выборах.