



Сотни минчан пришли сегодня к СИЗО на Володарского, чтобы его поздравить. Но их поздравление он, к сожалению не услышал.





Как стало известно "Весне", именно по этой причине, чтобы он его не смог узнать, как его поддерживаби люди, Сергея Тихановского перевели в Жодино