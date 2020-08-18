Странное заявление МВД о еще одной смерти во время протестов
МВД подтвердило еще одну смерть во время протестов - на Партизанском проспекте погиб 19-летний парень
Сообщается, что трагедия произошла примерно в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, якобы наехал автомобиль «Рено».
Причем, как уверяют в МВД, до этого парня просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.
МВД утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".
Однако нельзя исключать и того, что молодой человек был задержан раньше и умер в результате избиений, а потом его просто выкинули на дорогу., чтобы таким образом уйти от ответственности
"Белорусский партизан"
15:07 18/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение