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Странное заявление МВД о еще одной смерти во время протестов

МВД подтвердило еще одну смерть во время протестов - на Партизанском проспекте погиб 19-летний парень

Странное заявление МВД о еще одной смерти во время протестов
Сообщается, что трагедия произошла примерно в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, якобы наехал автомобиль «Рено». 

Причем, как уверяют в МВД, до этого парня просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.

МВД утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

Однако нельзя исключать и того, что молодой человек был задержан раньше и умер в результате избиений, а потом его просто выкинули на дорогу., чтобы таким образом уйти от ответственности
"Белорусский партизан"
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