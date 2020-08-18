Странное заявление МВД о еще одной смерти во время протестов

Сообщается, что трагедия произошла примерно в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, якобы наехал автомобиль «Рено».





Причем, как уверяют в МВД, до этого парня просили уйти на тротуар, но тот никак не отреагировал. От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.





МВД утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".