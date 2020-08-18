Конституция из посиневших пальцев

Лукашенко обещает нам новую Конституцию. Мол, сейчас я перекрою тот тришкин кафтан, который перекраивал до сих пор уже трижды, Лида «80%» подсчитает голоса, и я спокойно уйду.





Нельзя.





Нельзя допускать этого.





Конституция действительно должна приниматься народом Беларуси. Но уже после ухода этого человека.





После действительно открытого обсуждения и честного голосования. И, конечно, с учетом мнения всего народа – включая вконец, как мне кажется, ошалевшего жодинского мэра, утверждающего, вопреки очевидности, что в городе Жодино Лукашенко получил 66 % голосов. Он тоже часть народа.





Лукашенко пытается остаться не ради новой Конституции и даже не ради преемника, которого бы сейчас с удовольствием навязал всем нам.





Он не успел подготовиться.





Счета в банках еще не переоформлены. Фирмы в Африке (кстати, где сейчас Шейман?) еще ждут своего реального хозяина. И каждый лишний день нужен ему именно для этого. Помните, как перед бегством из Киева Виктора Януковича стремительна пустела украинская казна? То же Лукашенко готовит и нашей стране.





Взамен он оставит нам восемнадцать резиденций (это – на шесть областей!) и Дворец Независимости – символ пустоты нынешней власти, куда можно будет и дальше водить экскурсии, демонстрируя ненасытность правителя, продолжающего почерневшими – уже не посиневшими даже, а почерневшими – пальцами держаться за кресло. Еще полгода назад – да что там, два месяца назад он говорил:





– Если народ пожелает, я уйду.





Народ пожелал. Он прилетел, наш карлсоноподобный, в вертолете на МЗКТ – чтобы не стоять в пробках и не слышать презрительных сигналов остановленных по пути автомобилей. Прилетел, как он сказал, один – в сопровождении двух сотен охранников (вот такое вот у него одиночество, вот так он не боится рабочих).





Впервые за многие годы ему довелось пообщаться с реальными рабочими, а не с собранными тремя десятками безмолвных людей в халатах под надзором заводского идеолога. Помните его реакцию на одного из участников встречи:





– Убери телефон!





Правильно. Он ведь понимал, что сейчас останется в интернете. Свист, крики «Уходи!» – и старый трусливый человек, теряющий, впрочем, человеческий облик.





Вам нужна его Конституция? Мне нужен только его мирный уход. Добровольный уход. Даже не отставка. Он уже отставлен на выборах, что бы там ни плела его подельница, которая, в отличие от него, никогда не будет иметь иммунитета и точно попадет под суд.





Под суд, на котором он будет – в лучшем для него случае – свидетелем и будет твердить:





– Но ведь председатель ЦИК объявила меня президентом и вручила мне удостоверение!





Пусть уходит.





Пусть берет свою охрану в 200 человек и улетает. Может быть, в вертолете он сумеет разогнуть скрюченные пальцы, чтобы кровь отлила от них и чернота сошла.





Но Конституция от него? Нет. Это будет позор нашего народа. Хватит.