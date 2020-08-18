Пересчитать бюллетени невозможно. Колесникова ответила Лукашенко





По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах.





«Что будет следующим ее шагом? Они же сказали – выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж Тихановской. – Ред. Belsat.eu) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов», – сказал он.





Лукашенко также заявил, что теперь уже никто не будет освобождать бывшего претендента Виктора Бабарико, так как тот «будет мешать».





Между тем соратница кандидата Светланы Тихановской и Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении Лукашенко пересчитать голоса, сообщает «РИА Новости».





«Никто нам ничего не предлагал», – сказала она.





Колесникова подчеркнула, что пересчитать голоса «невозможно уже, так как очень много голосов, бюллетеней уничтожено».





Кстати, сегодня у Сергея Тихановского день рождения протестующие пришли к СИЗО на Володаре, чтобы его поздравить. Символично, что под Володаркой звучала песня протеста "Стены рухнут".







