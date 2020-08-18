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Пересчитать бюллетени невозможно. Колесникова ответила Лукашенко

Александр Лукашенко рассказал во время посещения МЗКТ, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах.


По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах.

«Что будет следующим ее шагом? Они же сказали – выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж Тихановской. – Ред. Belsat.eu) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов», – сказал он.

Лукашенко также заявил, что теперь уже никто не будет освобождать бывшего претендента Виктора Бабарико, так как тот «будет мешать».

Между тем соратница кандидата Светланы Тихановской и Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении Лукашенко пересчитать голоса, сообщает «РИА Новости».

«Никто нам ничего не предлагал», – сказала она.

Колесникова подчеркнула, что пересчитать голоса «невозможно уже, так как очень много голосов, бюллетеней уничтожено».

Кстати, сегодня у Сергея Тихановского день рождения протестующие пришли к СИЗО на Володаре, чтобы его поздравить. Символично, что под Володаркой звучала песня протеста "Стены рухнут".
МГ/НЕ belsat.eu
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