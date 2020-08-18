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Меркель поговорила с Путиным о Беларуси: выпустить всех политзаключенных и начать национальный диалог

Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов.

Главы ФРГ и России Ангела и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов. 

Как соощили в правительстве ФРГ, Меркель подчеркнула необходимость запуска национального иалога в Беларуси для преодоления кризиса 

Также она заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия и выпустить всех политических заключенных.
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