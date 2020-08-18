Главы ФРГ и России Ангела и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после президентских выборов.





Как соощили в правительстве ФРГ, Меркель подчеркнула необходимость запуска национального иалога в Беларуси для преодоления кризиса





Также она заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия и выпустить всех политических заключенных.