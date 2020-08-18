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Они не успокаиваются: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту замены флага на площади Ленина в Гомеле

Следственный комитет в Гомеле возбудил уголовное дело из-за замены государственного флага на национальный бело-красно-белый. Это произошло на площади Ленина 16 августа - здесь проходил многотысячный мирный митинг.




В областном управлении СК официальный представитель Мария Кривоногова подтвердила «Комсомолке», что возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется. Насчет подозреваемых тоже пока нет никаких сведений.
KP.by
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