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Источник власти

Народ Беларуси не должен допустить повторения 30-ых годов прошлого века в Германии или СССР. Но если Лукашенко останется у власти, то будет именно так.

Источник власти
«Единственным источником власти является народ». Такое или подобное по смыслу положение присутствует в конституциях большинства государств мира. Ну, там где Конституции есть. Но какой же диктатор придерживается конституции, даже той, которую сам под себя сверстал? Вот и наш такой же.

Вот что наговорил на митинге 16 августа в честь самого себя: «Загубите не Лукашенко – загубите первого президента, это будет начало вашего конца». Он также недавно предупредил: «Даже мертвый я не позволю отдать страну». В общем,он хотел сказал, что намерен всегда оставаться источником власти – как, например, Ким Ир Сен.

Он также опять упомянул про свои «великие свершения». «Я помню 1990-е. Здесь стояли люди – рабочие – с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей». Пересказывая просто, этот «супермен» пришел к власти и дал людям хлеб, штаны, тапочки и туфли вместо лаптей, а также все прочее. То есть он не только абсолютный источник власти, но и источник всего – хлеба, зарплат, доходов, стабильности и т.д.

В другой своей речи Лукашенко оценил забастовки заводов: «Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?». То есть это не люди заработали себе на хлеб своим трудом, это он им все дал.

Мало того, что это неадекватные утверждения, но и очень оскорбительные для хлеборобов, пекарей, обувщиков, финансистов, даже для представителей «вертикали». А кто тогда этот народ и зачем он нужен, если все хорошее в стране связано только с президентом? Ответ в разных речах один и тот же. Все остальные – это «овцы», «неоднократно судимые», «алкоголики» и им подобные. «То есть, – как отмечает Валерий Карбалевич, – он не только не хочет разговаривать с людьми, он не признает их существования».

Любому здравомыслящему человеку абсолютно понятно, что это абсолютная чушь. Не власть реально кормит народ, а народ кормит власть. Ну хоть бы не унижал и не оскорблял – особенно в нынешней ситуации. Но он уже не может, он утратил чувство реальности.

В итоге народ взял и показал, что конституции стран мира составлены не от балды, а «от жизни». И положение «единственным источником власти является народ» является важным. И народ наглядно показал, кто в стране реальный хозяин, а кто узурпатор и обманщик. И как бы все в итоге не закончилось в данный момент, по старому уже не будет. А по-новому он категорически не желает. Для него это «новое» неприемлемо.

Характерна речевка с его митинга.

– Хочу спросить: чего вы хотите сейчас? Вы хотите свободы?

– Нет!

...

 Вы хотите перемен?

– Нет.

– Каких? Что будем менять?

Лучшей антипропаганды и не придумаешь. В общем, ни свободы ни перемен «народцу» не нужно, все должно остаться как было. Разве что может стать еще хуже. В смысле уровня жизни и в смысле личной безопасности граждан. Ибо враги не дремлют.

«Любишь – отпусти», говорят, не убивай любимую. Но он, кажется, не в состоянии так поступить.

Сегодня продолжается борьба с диктатором, но ведет ее народ, а не некие «кукловоды». Народ понял, что в противном случае его ждет судьба, аналогичная судьбе людей 30-х годов прошлого века в Германии или СССР. Но время уже не то, и люди не те. Вряд ли такое уже возможно. Народ не должен допустить повторения такого, ибо он источник власти.
Юрий Пшенник, nmnby.eu
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