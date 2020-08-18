+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

МИД Латвии вручил ноту протеста послу Беларуси

В МИД Латвии вызвали посла Беларуси Василия Марковича, чтобы вручить ноту протеста в связи с задержанием латвийских граждан и выразить позицию относительно действий белорусских органов власти.

Об этом в понедельник вечером объявили в латвийском МИД, сообщает "Европейская правда".

По информации МИД Латвии, правоохранительные органы Беларуси с 10 по 13 августа необоснованно задержали двух граждан Латвии, к которым было применено физическое и психологическое насилие.

"Министерство иностранных дел Латвии обратилось с требованием к органам власти Беларуси провести полноценное расследование инцидента, призвать виновных к ответственности и проинформировать о результатах расследования", - заявили в министерстве.

Министерство отдельно подчеркнуло, что президентские выборах 9 августа не были свободными и честными, и для решения нынешней ситуации необходима организация новых выборов, которые должна провести избирательная комиссия новом составе и в присутствии международных наблюдателей.

Министерство твердо осудило применение физической силы правоохранителями против мирных участников акций протеста и требует немедленно освободить задержанных протестующих.


Также министерство призвало посла Беларуси проинформировать Минск, что для решения внутренних проблем Беларуси не следует искать внешнего врага.

"Попытки представить Балтийские страны и НАТО как враждебные Беларуси силе могут еще больше усугубить имеющиеся сейчас сложные отношения с официальным Минском", - заявили в МИД Латвии.

Как сообщалось, около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в обнародованном отчете правозащитной общественной инициативы "Зьвяно" сообщается, что на протестах в Беларуси погибли как минимум 5 человек и 7 находятся в критическом состоянии.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]