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Канада не признала победу Лукашенко и призвала провести новые выборы

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к проведению новых.

Об этом в понедельник, 17 августа заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает "Европейская правда".

"Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам", - говорится в заявлении, которое Шампань обнародовал в своем Twitter.

Он добавил, что Канада призывает к проведению всеохопоного расследования Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов.


Как я заявлял оппозиционной кандидатке Светлане Тихановской во время телефонного звонка в субботу, Канада продолжит поддерживать белорусский народ, мы будем работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию и грубые действия против протестующих были привлечь к ответственности", - добавил Шампань.

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.

В среду состоится внеочередная встреча лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.

Великобритания также заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.
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