ЕС: не должно быть постороннего вмешательства в ситуацию в Беларуси

Как сообщает "Европейская правда" , об этом говорится в письме-приглашении Мишеля лидерам стран ЕС.





"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства. Основываясь на этих принципах, мы обсудим, как лучше всего реагировать на меняющуюся ситуацию в Беларуси", - написал Мишель





Он подчеркнул, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения.





"То, чему мы стали свидетелями в Беларуси, неприемлемо…Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", - отметил Мишель.









Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.





Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.





Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался.