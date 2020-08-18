+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

ЕС: не должно быть постороннего вмешательства в ситуацию в Беларуси

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на видеоконференции 19 августа обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении Мишеля лидерам стран ЕС.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства. Основываясь на этих принципах, мы обсудим, как лучше всего реагировать на меняющуюся ситуацию в Беларуси", - написал Мишель

Он подчеркнул, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения.

"То, чему мы стали свидетелями в Беларуси, неприемлемо…Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", - отметил Мишель.


Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]