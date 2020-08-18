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Лукашенко: следующий президент Беларуси не продержится и двух лет. И что?

Следующий президент Беларуси не сможет продержаться на этом посту и двух-трех лет, заявил глава республики Александр Лукашенко во время визита на Минский автомобильный завод.

Он подчеркнул, что сейчас в политике другие законы: кто хочет ей заниматься, должен знать – "президент не будет бить по плечу".

"Уходи, уходи!" – не вопрос. Я наработался. Я ухожу – знаю, что вы будете следующему кричать: "Уходи!", но очень рано - буквально через два-три года", – отметил Лукашенко.

Он считает, что это очень страшно, что он запугивает такими речами людей. На самом деле гораздо страшнее, когда президент сидит 26 лет, уходить н собирается и готов удерживать власть даже по беспределу. 


Напомним, в понедельник утром действующий президент страны посетил МЗКТ, где не очень удачно пообщался с рабочими. К протестующим рабочим, которые собрались у проходной, а это были представителя ряда минских предприятий, он не вышел. 
"Белорусский партизан"
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