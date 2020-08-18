Он подчеркнул, что сейчас в политике другие законы: кто хочет ей заниматься, должен знать – "президент не будет бить по плечу".





"Уходи, уходи!" – не вопрос. Я наработался. Я ухожу – знаю, что вы будете следующему кричать: "Уходи!", но очень рано - буквально через два-три года", – отметил Лукашенко.





Он считает, что это очень страшно, что он запугивает такими речами людей. На самом деле гораздо страшнее, когда президент сидит 26 лет, уходить н собирается и готов удерживать власть даже по беспределу.









Напомним, в понедельник утром действующий президент страны посетил МЗКТ, где не очень удачно пообщался с рабочими. К протестующим рабочим, которые собрались у проходной, а это были представителя ряда минских предприятий, он не вышел.