Меркель сегодня обсудит с Путиным ситуацию в Беларуси









Накануне Меркель провела телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.





"Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России", - говорится в сообщении.





Там также отмечается, что для урегулирования сложившейся в Беларуси ситуация Берлин предпринимает попытки связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, "чтобы разобраться с ситуацией".





Как накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, канцлер Германии звонила ему в минувшее воскресенье с предложением "поговорить". В кабмине ФРГ позже заявили, что телефонной беседы Меркель и Лукашенко со времени выборов не было.





В пресс-службе литовского президента также сообщили, что в ходе разговора также был затронут вопрос возможных санкций, которые ЕС планирует ввести в отношении белорусских чиновников после президентских выборов.





Ранее Науседа заявлял, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси.











