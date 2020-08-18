Руководство ОБСЕ хочет приехать в Беларусь

В организации отметили, что внимательно следят за ситуацией в республике, и полагают, что для выхода из сложившейся ситуации необходим "открытый и конструктивный диалог".





"Поэтому действующий председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама и вступающий председатель глава МИД Швеции Анн Линде официально предложили властям Беларуси прибыть в страну с визитом, чтобы встретиться с правительством и с представителями оппозиции", - говорится в коммюнике.





В ОБСЕ также подчеркнули "срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, включая содействие и защиту основных свобод и прав человека, а также уважения суверенитета и территориальной целостности (Беларуси)".





Рама также высказал озабоченность условиями проведения выборов, за которыми не имело возможности наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями и жестоким поведением правоохранительных органов.





Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, в них, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Но в этот же день по всей стране начались массовые акции протеста. Их пытались жесточайшим образом разгонять, но это вызвало только новую вспышку гнева людей. Сейчас в стране бастуют не только рабочие крупнейших заводов, но даже журналисты гостелеканалов.







