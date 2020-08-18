+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Руководство ОБСЕ хочет приехать в Беларусь

Действующий председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама, а также следующий вступающий на эту должность председатель глава МИД Швеции Анн Линде, обратились к властям Беларуси с просьбой об организации визита, об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

В организации отметили, что внимательно следят за ситуацией в республике, и полагают, что для выхода из сложившейся ситуации необходим "открытый и конструктивный диалог".

"Поэтому действующий председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама и вступающий председатель глава МИД Швеции Анн Линде официально предложили властям Беларуси прибыть в страну с визитом, чтобы встретиться с правительством и с представителями оппозиции", - говорится в коммюнике.

В ОБСЕ также подчеркнули "срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, включая содействие и защиту основных свобод и прав человека, а также уважения суверенитета и территориальной целостности (Беларуси)".

Рама также высказал озабоченность условиями проведения выборов, за которыми не имело возможности наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями и жестоким поведением правоохранительных органов.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, в них, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Но в этот же день по всей стране начались массовые акции протеста. Их пытались жесточайшим образом разгонять, но это вызвало только новую вспышку гнева людей. Сейчас в стране бастуют не только рабочие крупнейших заводов, но даже журналисты гостелеканалов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]