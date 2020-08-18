Руководство ОБСЕ хочет приехать в Беларусь
Действующий председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама, а также следующий вступающий на эту должность председатель глава МИД Швеции Анн Линде, обратились к властям Беларуси с просьбой об организации визита, об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.
В организации отметили, что внимательно следят за ситуацией в республике, и полагают, что для выхода из сложившейся ситуации необходим "открытый и конструктивный диалог".
"Поэтому действующий председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама и вступающий председатель глава МИД Швеции Анн Линде официально предложили властям Беларуси прибыть в страну с визитом, чтобы встретиться с правительством и с представителями оппозиции", - говорится в коммюнике.
В ОБСЕ также подчеркнули "срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, включая содействие и защиту основных свобод и прав человека, а также уважения суверенитета и территориальной целостности (Беларуси)".
Рама также высказал озабоченность условиями проведения выборов, за которыми не имело возможности наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями и жестоким поведением правоохранительных органов.
Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, в них, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Но в этот же день по всей стране начались массовые акции протеста. Их пытались жесточайшим образом разгонять, но это вызвало только новую вспышку гнева людей. Сейчас в стране бастуют не только рабочие крупнейших заводов, но даже журналисты гостелеканалов.
08:10 18/08/2020
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