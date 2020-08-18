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Человек чести: ушёл в отставку глава департамента МИД Беларуси

Ушел в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило.

Человек чести: ушёл в отставку глава департамента МИД Беларуси
Об этом Еврорадио узнало от коллег из "Белсата", а после подтвердило через собственные источники.

В Министерстве иностранных дел разгорается серьёзный конфликт. Дипломаты хотели публично высказаться о событиях в стране, но министр Владимир Макей был против. 

Днём 17 августа двое сотрудников МИД Вячеслав Казачёнок и Елена Копанева вышли на крыльцо  внешнеполитического ведомства с чистыми листами бумаги, которые символизируют чистую совесть. 

"После встречи с министром я понимаю, что этот лист — это скорее всего приказ о моём увольнении", — сказал Казачёнок.

А 16 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня осудил жестокое подавление мирных акций протеста в Беларуси и выразил солидарность с теми, кто вышел на улицы.
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