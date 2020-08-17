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Лукашенко снова врет: в Германии заявили, что Меркель ему не звонила

Лукашенко утверждает, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".


"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы - ИФ), там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил 17 августа Лукашенко в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Видеофрагмент разговора показал в вечернем эфире телеканал Беларусь-1, передает interfax.com.ua

Однако представители правительства ФРГ заявили, что с 9 августа не было никаких телефонных переговоров между канцлером Ангелой Меркель и главой Беларуси Александром Лукашенко, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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