+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Что это было? Оппозиция не получила предложение создать комитет спасения

Ранее с таким предложением обратился к белорусским политикам и бизнесменам основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин. По его замыслу, Комитет национального спасения будет «разговаривать с властью на равных»

Предложивший создать комитет спасения Беларуси основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин не выходил на связь с представителями оппозиционного штаба. Об этом сообщила соратница бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова в интервью Forbes, пишет rbc.ru

«Если быть совсем честной, я не знаю, кто это такой, и на связь он с нами не выходил», — сказала Колесникова в ответ на вопрос, слышала ли она об инициативе российского бизнесмена.

С предложением создать Комитет национального спасения Мазепин выступил на прошлой неделе от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Он обратился к «белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам» и пояснил, что организация нужна для того, чтобы «разговаривать с властью на равных». Мазепин — уроженец Минска.


Он также призвал действующего президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров, для того чтобы найти выход из «политической нестабильности». По мнению Мазепина, руководство России не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Беларуси.

Идею Мазепина о создании комитета поддержал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Он назвал ее прекрасной инициативой и заявил, что она «ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития». При этом Цепкало сообщил, что не обсуждал это с Мазепиным напрямую.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]