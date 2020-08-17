Светланы Тихановской и член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова в интервью Forbes, пишет Предложивший создать комитет спасения Беларуси основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин не выходил на связь с представителями оппозиционного штаба. Об этом сообщила соратница бывшего кандидата в президентыи член объединенного штаба оппозициив интервью Forbes, пишет rbc.ru





«Если быть совсем честной, я не знаю, кто это такой, и на связь он с нами не выходил», — сказала Колесникова в ответ на вопрос, слышала ли она об инициативе российского бизнесмена.





С предложением создать Комитет национального спасения Мазепин выступил на прошлой неделе от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Он обратился к «белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам» и пояснил, что организация нужна для того, чтобы «разговаривать с властью на равных». Мазепин — уроженец Минска.









Он также призвал действующего президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров, для того чтобы найти выход из «политической нестабильности». По мнению Мазепина, руководство России не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Беларуси.





Идею Мазепина о создании комитета поддержал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало. Он назвал ее прекрасной инициативой и заявил, что она «ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития». При этом Цепкало сообщил, что не обсуждал это с Мазепиным напрямую.



