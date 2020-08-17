



"Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в Координационный совет. К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих беларусов.

Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп. Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов.

На текущий момент после состоявшегося коллегиального обсуждения мы можем с благодарностью подтвердить включение в состав Координационного совета следующих беларусов (в алфавитном порядке):





Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе

Людмила Антоновская – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"

Павел Белоус – основатель и владелец Symbal.by

Алесь Беляцкий – правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»

Андрей Витушко – детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук.

Лилия Власова – международный медиатор, юрист

Виталий Волянюк – директор Probusiness

Алана Гебремариам – активистка Молодежного Блока

Юрий Губаревич – политик, председатель движения «За Свободу»

Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ,

Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП

Алесь Дуко – администрация парка "Великий Камень"

Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета

Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации

Максим Знак – юрист

Светлана Калинкина – журналист

Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановская

Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской

Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико

Дмитрий Крук –экономист

Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества

Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссёр, публицист

Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"

Сергей Макейков – делегат БМЗ

Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ

Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист

Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД

Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед

Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID

Юрий Хващевацкий – кинорежиссер

Александр Центер – Глава группы компаний «А-100»

Владимир Цеслер – художник

Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист

Юлия Чернявская – культуролог, профессор

Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM