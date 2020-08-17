НВ собрал самые интересные выдержки из свежих публикаций европейских и американских СМИ о значении исторической акции в Минске и возможных перспективах военного вмешательства РФ в Беларуси.





The Guardian





У протестующих остается одна проблема. Лукашенко — по крайней мере, официально — все еще является президентом. В воскресенье он появился на публике, чтобы произнести гневную, параноидальную и местами угрожающую речь перед своими сторонникам […], в которой ясно дал понять, что не намерен отступать без боя.





«Загубите не Лукашенко, загубите первого президента — это будет начало вашего конца!», — заявил он, вытирая со лба пот платком и обращаясь к толпе в лучах августовского солнца. Он также упомянул о возможности запросить военное вмешательство России для подавления протестов.





Эта речь предваряет критически важную и нервную неделю для белорусов, поскольку протесты, похоже, приобрели необратимую динамику, однако Лукашенко все еще контролирует полицию и армию.





Хотя это, пожалуй, и все, что он контролирует — тогда как его легитимность подрывается ​​все больше и больше с каждым днем.





За последнюю неделю протестная коалиция расширилась с поразительной скоростью: от небольшого сегмента политически активных оппонентов [Лукашенко] до учителей, врачей и работников заводов, многие из которых объявили забастовки. […]





Масштаб волны недовольства заставил многих усомниться в том, что окружение Лукашенко или Кремль захотят его спасти. […]





По мере того, как Лукашенко окапывается, решительность протестующих растет, хотя [с их стороны] все еще не наблюдается практически никакого стремления к насилию либо штурму правительственных зданий.





Однако ясно, что они ощущают: время для диалога прошло. Учитывая неоднократные звучавшие выкрики «Убийца!» и «В отставку!», вряд ли протестующих удовлетворит что-либо, кроме новых выборов.





The Washington Post





Колонка Тимоти Снайдера, профессора Йельского университета, специалиста по истории Восточной Европы, исследователя тоталитарных и тиранических режимов





Пока в [американских] новостях доминируют Камала Харрис и Джо Байден, мы не обращаем внимания на Беларусь, мужественные граждане которой указывают нам путь [как отстаивать результаты выборов]. В этой постсоветской республике, которой четверть века управляет один и тот же человек, у нас есть свежий пример того, как противостоять худшему — и побеждать. […]





Но даже если мы упустили то, что произошло в Минске, минчане переняли опыт Миннеаполиса. Риторика и тактика протестов в городах и поселках Беларуси несет отголоски Гонконга, российского Хабаровска и [американского] Портленда в Орегоне. Протестующие во всем мире все больше учатся друг у друга. […]





Когда американцы думают о предстоящем ноябре [когда пройдут выборы президента США — длится дискуссия, признает ли результаты Трамп], нам стоит поучиться у людей, которые пошли на риск ради демократии в более сложных обстоятельствах, чем наши собственные.





Белорусы учат нас тому, что я бы назвал шестью составляющими для защиты победы на выборах от авторитарного хаоса: подготовка, доминирование, протест, мир, настойчивость и плюрализм [the six Ps — на английском все эти слова начинаются на букву "P"].





Подготовка означает понимание того, что ваш местный автократ подтасует выборы и готовность к этому заранее. Доминировать - значит обеспечить явку и победу с большим отрывом, чтобы все понимали, что авторитарный деятель лжет.





Протестовать - означает выйти на улицы, когда авторитарный режим делает свой ход.





Мир - означает приверженность ненасильственным демонстрациям, поскольку режим дискредитирует себя насилием.





Настойчивость - значит вернуться [к протестам] во что бы то ни стало на следующий день, а также впоследствии.





Наконец, плюрализм - это призыв о поддержке, адресованный группам, таким как белорусские рабочие, женщины и врачи, чтобы обнародовать их чувства и явить их присутствие.





Демократия - это ценность, поэтому ее нужно ценить, а еще это практика - и ее нужно практиковать. Если мы хотим этого, мы должны быть открыты к тому, чтобы перенять опыт других, а затем — быть готовы взять ответственность уже на себя.









The New York Times





Массовый протест в воскресенье показал, что господин Лукашенко, который 9 августа заявил о якобы убедительной победе на выборах и переизбрании с поддержкой в 80%, потерпел неудачу в своих попытках запугать оппонентов посредством неистового насилия силовиков и все более резких предупреждений о том, что протесты будто бы могут открыть дорогу военным действиям со стороны НАТО. […]





Лукашенко, похоже, рассчитывал, что наилучший способ обеспечить [возможную военную] помощь со сторон России — это изобразить фальшивый милитаристский кризис на границе. Минобороны Беларуси заявило в воскресенье, что с понедельника по четверг будет проводить учения у своей западной границы. […]





Всего несколько недель назад Лукашенко обвинял Россию в заговоре с целью его свержения. Однако столкнувшись с самым серьезным политическим вызовом за время своего 26-летнего пребывания на посту, он совершил новый разворот — очередной за многие годы правления этого крайне непредсказуемого президента, — и теперь видит в Москве свою главную надежду на выживание.





Остается открытым вопрос о том, хочет ли выживания Лукашенко Путин, который все больше устает от его «переобувания» и периодического флирта с Западом.





Российский лидер действительно поздравил его с победой на выборах, которую европейские страны и США сочли сфальсифицированной. Однако официальное сообщение Кремля о телефонном разговоре между двумя лидерами в субботу не содержит никаких признаков поддержки пребывания Лукашенко у власти.





Заметный прокремлевский политик Константин Затулин на прошлой неделе назвал Лукашенко «ненормальным», а его переизбрание — «полной фальсификацией». […]





Проправительственный митинг в воскресенье лишь подчеркнул сокращение базы поддержки Лукашенко. Многих его участников пришлось привозить из городов и деревень за пределами столицы.





Der Spiegel





Лукашенко больше не понимает свою страну […]





Прошла неделя после выборов — которые вряд ли можно считать таковыми, с учетом огромного количества манипуляций. Это неделя, в течение которой Лукашенко умудрился постепенно объединить своих противников, пока, наконец, в одном только Минске не собралось столько людей, как никогда ранее — более 200 тыс. А еще тысячи вышли в других городах и регионах. Попытку померяться силой на улицах Лукашенко на данный момент проиграл.





Теперь людей злят не только результаты выборов, которые они считают дерзко сфальсифицированными. Их возмущает жестокое насилие, с помощью которого Лукашенко поначалу попытался разогнать демонстрантов. Это многократно усилило гнев — возмущение росло с каждой новой фотографией израненных тел и с каждым сообщением о жестких истязаниях, которое появлялось в социальных сетях или независимых СМИ.





Политолог Ольга Дрындова называет «большой ошибкой» то, что Лукашенко не извинился перед пострадавшими и родственниками погибших […]





Лукашенко продолжает совершать одну ошибку за другой. Он отказал во въезде представителям ЕС, тем самым потеряв последний шанс на сотрудничество. Наконец, он обратился за помощью к Владимиру Путину — все это выглядело плохо скоординированным жестом и было равносильно признанию слабости.





Большинство наблюдателей считают маловероятным, что Путин сейчас может пойти на военное вторжение в Беларусь, как сделал это в Украине.





Беларусь — это не Украина:





Ни Тихановская, ни кто-либо из ее коллег не призывали Беларусь вступить в ЕС или НАТО, не говоря уже о прекращении отношений с Россией.





Флаги ЕС не были замечены ни на одной из демонстраций, как это было в городах Украины в 2013—2014.





«Беларусь связана с Россией больше, чем любая другая страна: в плане дружеском, человеческом, историческом, культурном, экономическом и финансовом, — говорит Дрындова. — Ее большая соседка [РФ] имеет здесь скорее положительный имидж».





BBC





В выпусках новостей на российском телевидении проводят зловещие параллели между Беларусью-2020 и Украиной-2014.





Прозападная революция в Украине привела к тому, что Москва отправила силы спецназа аннексировать Крым, а также к российской военной интервенции на востоке Украины.









Могут ли российские военные вторгнуться в Беларусь спустя шесть лет после этих событий?





Такой шаг кажется контрпродуктивным — по крайней мере, на бумаге.





Оппозиционное движение в Беларуси — не антироссийское и не проевропейское, оно «антилукашенковское». Если Россия введет войска для поддержки белорусского лидера, она рискует спровоцировать отчуждение со стороны белорусского народа и дать толчок волне антимосковских настроений.





Действительно, Москва полна решимости удержать Беларусь в пределах того, что она считает сферой влияния России. Конечная цель Кремля — ​​более глубокая интеграция со своим соседом, полноценное союзное государств (с Владимиром Путиным у руля). Этого все еще можно добиться с помощью политических рычагов [по мнению РФ].





Кремль испытывает патологический страх перед «цветными революциями» у своего порога. Но Минск-2020 — это не Киев-2014. Беларусь не выбирает между Востоком и Западом.





Белорусский народ возмущен жестокостью своих силовиков. Настолько, что даже традиционная [электоральная] база Лукашенко, включая рабочих государственных заводов, уходит от него.