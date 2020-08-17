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Адвокаты встретились с Бабарико

Адвокаты Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский сегодня смогли встретиться с Виктором Бабарико. Они не посещали его с СИЗО КГБ с 7 августа. В изоляторе ссылались на технические причины, отказывая в доступе к подзащитному.

Адвокаты встретились с Бабарико
Как написал Дмитрий Лаевский, Виктор Бабарико жив и здоров. С 7 по 11 августа он находился в информационном вакууме. 12 и 13 августа смог увидеть новости по беларусскому телевидению и получил номер «Комсомольской правды в Беларуси».

Виктор Бабарико скорбит по погибшим соотечественникам и выражает соболезнования пострадавшим, их родным и близким, сообщил адвокат. Он также заявил о том, что восхищен мужеством простого человека и гордится тем, что является беларусом.

«Он убежден, что недопустимо власти воевать против народа. Пытки ничем и никогда не могут быть оправданы, такое не имеет прощения. Он преклоняет колено перед всеми, кто в эти дни остался верен идеалам свободы и почувствовал себя человеком. Ожидается, что великие дела делают великие люди, но сейчас подтверждается, что великие дела совершают простые люди — люди, которые победили страх. Победа над страхом — это персональная победа у каждого человека. Каждый отдельно взятый гражданин — это и есть страна. Люди победили страх — значит, у нас есть будущее. Они заявили: мы не хотим жить в страхе, злобе и крови. Потому что зло порождает зло. За нами — добро», — написал адвокат.
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