"Им понятен только язык силы": глава штаба Тихановской призвала белорусов к забастовкам
Появилось видеообращение главы штаба Светланы Тихановской Марии Мороз.
В видео она призывает беларусов участвовать в забастовках — только так, по ее мнению, действующая власть поймет, что точка невозврата пройдена.
«Им понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его», — сказала Мороз.
17:38 17/08/2020
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