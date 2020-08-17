В видео она призывает беларусов участвовать в забастовках — только так, по ее мнению, действующая власть поймет, что точка невозврата пройдена.





«Им понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его», — сказала Мороз.







