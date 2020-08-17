Хочет выиграть время и сбить протесты: Лукашенко обещает новые выборы после принятия новой Конституции. Не верьте!
Он приказал расстреливать мирных демонстрантов и не раскаялся в этом, не попросил прощения у жестоко избитых и замученных за звериную жестокость своих "волкодавов", а сейчас пытается любыми средствами удержаться у власти.
Лукашенко заявил, что допускает новые президентские выборы, но только после принятия новой Конституции. Об этом он заявил на МЗКТ, сообщает РИА Новости
"Белорусский партизан"
16:50 17/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение