







Как заявил Дмитрий Заблоцкий, за Александра Лукашенко проголосовало 66% от принявших участие в выборах жодинцев, а за Светлану Тихановскую только 27%.





Руководитель местной власти согласился с тем, что 27% — это много, но призвал принять волю большинства.





Он также сообщил, что в городе нет ОМОНа, а есть только внутренние войска, которые несут охрану тюрьмы и временного изолятора, а также административных зданий.





Заблоцкий поведал и о том, что в больницах нет никого, получивших травмы с протестами, но ранее обращались семь человек, в том числе одна девушка.





Председатель горисполкома заверил, что никто от избиений не умер, даже тот парень, которого избивали ночью 13 августа в Жодино дубинками, что запечатлено на видео, получившем широкое распространение в интернете.





По словам Заблоцкого, этот парень за медицинской помощью вообще не обращался.





Но если захочет, но боится идти в милицию с соответствующим заявлением на действия сотрудников внутренних дел, то пусть он и все, кого избили, принесут заявления лично председателю горисполкома, и он, Заблоцкий, проконтролирует рассмотрение этих заявлений.





В завершение своего обращения Дмитрий Заблоцкий призвал жодинцев вести себя достойно, потому что белорусы — трудолюбивый и толерантный народ, и все любят нашу родину.



