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Анджей Дуда обсудил с президентами Литвы, Латвии и Эстонии ситуацию в Беларуси

Во время телеконференции главы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обменялись мнениями по поводу развития событий в Беларуси, особенно в контексте региональной безопасности, сообщается в официальном Twitter Анджея Дуды.

«Наши четыре государства поддерживают позицию, высказанную в обращении к властям Беларуси. Мы также готовы поддержать политический процесс, который будет реализовывать свободную волю белорусского народа. Мы договорились о продолжении тесного сотрудничества президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии по этим вопросам и о совместном мониторинге ситуации», – сообщается в Twitter.
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