«Наши четыре государства поддерживают позицию, высказанную в обращении к властям Беларуси. Мы также готовы поддержать политический процесс, который будет реализовывать свободную волю белорусского народа. Мы договорились о продолжении тесного сотрудничества президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии по этим вопросам и о совместном мониторинге ситуации», – сообщается в Twitter.



