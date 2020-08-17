– Как считаете, какие цели Лукашенко преследовал своим выступлением на митинге на площади Независимости? Удалось ли ему добиться желаемого?





– Это была попытка выйти в публичную политику в другом формате. В связи с тем, что общество политизировалось, ему захотелось представить себя в качестве трибуна, современного политика, который не боится выступать перед людьми, общаться с народом ближе.





Но мне кажется, что Лукашенко абсолютно не удался этот формат. Хотя бы потому, что у него давно не было такого опыта. Наверное, в последний раз Лукашенко тесно общался с людьми, использовал эффективные риторические приемы и убеждал аудиторию в правильности своих действий в конце 90-х.





Дальше пошли все эти заседания в помещениях – очевидно же, что он занимает там доминирующую бюрократическую позицию и не имеет контакта с людьми.





– Сегодня Лукашенко приехал на МЗКТ, где рабочие в лицо кричали ему «Уходи!». Зачем он туда поехал, ведь было известно, что работники этого предприятия требуют его отставки?





– Лукашенко хотел продемонстрировать свою силу, показать, что не боится аудитории и готов выступать даже перед людьми, которые к нему критически настроены. Думаю, Лукашенко реально верил, что когда приедет на завод, то сможет покорить аудиторию своими мыслями и харизмой.





Он думал, что сможет переубедить людей – ведь считает, что много сделал для промышленности, и рассчитывал, что люди поймут: лучше сильный лидер, чем хаос и неопределенность.





Если так, то Лукашенко переоценивает свою популярность и свои способности как политика. Хотя это можно понять: он постоянно побеждал на выборах, поэтому считает, что у него есть внутренняя сила, которая позволяет влиять на людей.





Но в последние 20 лет Лукашенко встречается с людьми, которые только и делают, что соглашаются с ним и постоянно говорят «да». Наверное, он все еще находится под влиянием искусственно созданного кокона.





Второй вариант, почему встреча на МЗКТ получилась для Лукашенко провальной: не доработало его окружение. Известно, что на таких встречах ее участники фильтруются, иногда «рабочие» привозятся со стороны – в общем, создается массовка, которая ведет себя правильно и задает правильные вопросы. Здесь почему-то такого сделано не было.









– Противоречивые сообщения поступают с предприятий: часть работников бастует, но часть вроде бы работает. Способно ли такая ситуация заставить Лукашенко уйти в отставку?





– Исходя из его слов в последние дни, очевидно, что пока он такой вариант не рассматривает. Во-первых, есть расчет, что протестная волна как-то спадет сама собой, что люди устанут от протестов.





Во-вторых, в любом случае ему нужно как-то подготовить уход.





Нынешнее протесты, конечно, подталкивают власть к каким-то действиям, но не станут причиной ухода Лукашенко в ближайшее время. Хотя ситуация очень серьезная. То, что бастует только часть рабочих, это ведь не значит, что другая часть поддерживает Лукашенко. Эти люди тоже будут выражать свое недовольство – во время обеденного перерыва или после работы.





Если нынешняя ситуация будет затягиваться, страна может столкнуться и с всеобщей забастовкой.







