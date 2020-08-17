



Пикет проходил у входа в новое здание министерства — справа от главного здания МИД. Вячеслав Казаченок говорит, что решил таким образом «высказать свою принципиальную позицию». Он отмечает, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.





— Скажу сразу: мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь XXI века. Страшный сон, от которого хочется проснуться… Возле стелы «Минск — город-герой» и Музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы, стражи порядка и законности, варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи… Я — взрослый здоровый мужик — рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей, — говорит Вячеслав.





— Будьте с народом, прекратите, пожалуйста, геноцид. Освободите людей из застенков, дайте им медпомощь.





Обратился он и к президенту: «Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа».





Он призывает к расследованию «всех фактов беззакония, судебного произвола, в том числе в прежние годы, и применения силы и репрессий против мирных граждан».





Вячеслав Казаченок добавил, что он любит свою работу, а оружие, боеприпасы, наркотики дома не хранит, денег за диваном тоже, взятки не брал, методички не читал, законопослушный гражданин.





— В отличие от посла в Словакии Лещени, я нахожусь в Минске. Прошу СМИ следить за моей судьбой, — говорит Вячеслав.





Сегодня, по словам Вячеслава, перед пикетом, о котором он предупредил своих коллег, глава МИД Владимир Макей собрал всех сотрудников на беседу.





Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству, и, по словам сотрудника, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.