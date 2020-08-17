Правительство Германии связалось с Тихановской

"Да, такой контакт состоялся", – подтвердил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





При этом уровень и непосредственное содержание консультаций не разграшаются.





Как сказал Зайберт, он не может сообщить, когда и на каком уровне произошел контакт, уточнив, что "это не имеет отношения к делу".





Как сообщалось ранее, сегодня утром Светлана Тихановская записала новое видеообращение к соотечественникам.





В нем она, в частности, заявила, что стране для преодоления общественно-политического раскола необходима организация и проведение "новых, честных и прозрачных президентских выборов".





Тихановская также заявила о готовности стать национальным лидером до новых выборов.