Наглость этой власти безгранична! После встречи с Лукашенко задержан работник МЗКТ
Сегодня был задержан как минимум один работник МЗКТ из числа тех, которые были на встрече с Александром Лукашенко
Люди, идущие к центру Минска в колонне с рабочими, сообщили Еврорадио, что сегодня был задержан как минимум один работник МЗКТ из числа тех, которые были на встрече с Александром Лукашенко.
"Позвали отойти на минуточку, и все - телефон сейчас недоступен".
Парня зовут Андрей Судас.
13:12 17/08/2020
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