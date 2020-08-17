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Наглость этой власти безгранична! После встречи с Лукашенко задержан работник МЗКТ

Сегодня был задержан как минимум один работник МЗКТ из числа тех, которые были на встрече с Александром Лукашенко

Наглость этой власти безгранична! После встречи с Лукашенко задержан работник МЗКТ
Люди, идущие к центру Минска в колонне с рабочими, сообщили Еврорадио, что сегодня был задержан как минимум один работник МЗКТ из числа тех, которые были на встрече с Александром Лукашенко. 

"Позвали отойти на минуточку, и все - телефон сейчас недоступен". 

Парня зовут Андрей Судас.
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