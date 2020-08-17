Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании.





"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр Доминик Рааб.





"Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.





По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.





Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли до 200 000 человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси. В целом по стране протестовали около 500 тысяч человек





Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.