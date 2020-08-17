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Лукашенко по Минску уже не ездит - летает: на МЗКТ прибыл на вертолете

На МЗКТ Лукашенко прилетел на вертолете, сообщает в своем телеграм-канале TUT.by, публикуя фото




Работников предприятия для встречи с Лукашенко отбирали самых надежных, никого с белой лентой не пустили. Место встречи оцеплено милицией.

БЕЛТА передает первые слова Лукашенко:

 "Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим".

Он совсем улетел от реальности.
"Белорусский партизан"
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