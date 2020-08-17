"Привет" от Путина? В интернете множится информация, что на пути к Беларуси заметили десятки грузовиков Росгвардии
Несколько десятков грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии, заметили 16 августа на российских трассах Е95 и M1, когда они двигались в сторону границы с Беларусью. Об этом пишет Conflict Intelligence Team.
На дороге между Петербургом и Псковом, как сообщил читатель «Фонтанки», ехали около 30-40 грузовых автомобилей и несколько военных внедорожников с личным составом, пишет meduza.io
По оценке CIT, в них могли ехать «не менее 600 бойцов». (Весь белорусский ОМОН - это 1500 человек - прим. ред).
В Западном военном округе сообщили изданию, что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск» округа.
На дороге Москва — Минск машины без опознавательных знаков заметили читатели «Медузы».
Видео с этими автомобилями также опубликовал журналист Василий Максимов, получивший запись от коллеги. По данным CIT, это видео сняли в 83 километрах от границы с Беларусью.
Еще несколько видеозаписей движущейся военной техники нашла «Медиазона». Один из роликов сняли в Москве, второй — на трассе М-1.
Напомним, 15 августа Лукашенко заявил на фоне протестов, начавшихся после президентских выборов, что Россия готова оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь в случае внешних военных угроз», а накнуне он снова о чем-то разговаривал с Путиным.
09:51 17/08/2020
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