На дороге между Петербургом и Псковом, как сообщил читатель « Фонтанки », ехали около 30-40 грузовых автомобилей и несколько военных внедорожников с личным составом, пишет meduza.io





По оценке CIT, в них могли ехать «не менее 600 бойцов». (Весь белорусский ОМОН - это 1500 человек - прим. ред).





В Западном военном округе сообщили изданию, что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск» округа.





На дороге Москва — Минск машины без опознавательных знаков заметили читатели «Медузы».









видео сняли в 83 километрах от границы с Беларусью. Видео с этими автомобилями также опубликовал журналист Василий Максимов, получивший запись от коллеги. По данным CIT, это





Еще несколько видеозаписей движущейся военной техники нашла «Медиазона». Один из роликов сняли в Москве, второй — на трассе М-1.

















Напомним, 15 августа Лукашенко заявил на фоне протестов, начавшихся после президентских выборов, что Россия готова оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь в случае внешних военных угроз», а накнуне он снова о чем-то разговаривал с Путиным.