Александр Сазонов написал в Фейсбуке:





«После того, что произошло на "выборах" Президента Республики Беларусь, которые были циничным образом фальсифицированы действующей властью, после применения против мирно протестующего народа оружия, массовых избиений, арестов, пыток и истязаний граждан в изоляторах и РОВД, после по сей день продолжающейся лжи власти и фальсификаций в средствах массовой информации, есть только один путь стабилизации обстановки в стране – отставка Лукашенко и назначение новых, честных, прозрачных на всех этапах выборов! Иного не дано!

Делать вид, что ничего этого не было или, что ему ничего не было об этом известно – очередная ложь своему народу и всему миру!

Впрочем, нет, ещё возможно добровольное признание теми, кто пытается узурпировать власть в стране, победы Тихановской!

Применение насилия против своего мирно протестующего народа со стороны властей должно быть немедленно прекращено, и подразделения "силовиков" отправлены в места своей дислокации!

Я считаю, что мы должны добиваться этого всеми возможными мирными средствами не снижая "накала" и активности этой борьбы! Власть в Беларуси принадлежит народу! И выбор народа является законом для всех!

А.Г. Лукашенко нужно вспомнить, что благодаря именно этому он смог в 1994 году стать президентом, и поступить соответствующим образом!

Всем нам сил и стойкости в этот нелёгкий для страны период. Правда восторжествует!»

Тем временем Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА), где Александр Сазонов работает исполнительным директором, опубликовала на своем сайте открытое письмо по ситуации в стране.

В нем отмечается:

«Реакция государственной власти и подначальных ей силовых структур на мирные протесты простых людей глубоко шокировала как нас, так и все мировое сообщество. Жертвами жесткого вооруженного подавления народных собраний в разных городах Беларуси становятся в том числе женщины и дети.

Сотни людей поступают в медицинские учреждения с травмами разных форм тяжести. В заключении в нечеловеческих условиях на данный момент удерживается свыше 6 тысяч человек, в том числе женщины, несовершеннолетние, журналисты. Беспочвенное и безнаказанное насилие, которое происходит над мирными гражданами по всей Беларуси, должно быть немедленно прекращено…

Мы призываем власти уважать законные права своих граждан и г антировать реализацию конституционных свобод для каждого, кто считает нужным выражать с беждения в мирной форме. Мы призываем прекратить разговаривать с мирным народом на языке силы. Мы призываем немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе оппозиционных кандидатов, и остановить преследования граждан, вынужденных под давлением покидать пределы Беларуси.

Все мы работаем на благо единой страны, стремимся к развитию и процветанию Беларуси. И нас не остановить».