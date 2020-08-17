Сотрудники Белтелерадиокомпании бастуют у здания компании

На забастовку вышли те, кто сегодня работает — режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами «Я/мы за честные новости», пишет TUT.BY





Как рассказывают сотрудники, в чате, где они договорились о забастовке, около 600 человек. Выйдут ли сегодня все, неизвестно.





— Я даже заходить внутрь не буду, нечего там делать, — говорит режиссёр Вячеслав. Его коллеги постоянно спрашивают у него, как он. Вячеслава 11 августа задержал омон, когда он просто ехал на велосипеде по городу. Сутки он провел в РУВД Первомайского района. — Самое смешное, что я делаю передачу о милиции, — говорит Вячеслав.









Фото: TUT.BY









— Надо работать, вот мы же видим, что TUT.BY работает, вот и нам надо создавать контент, — говорит один мужчина.





— Так они же правду говорят! А мы? — спорит с ним другой.





— «Главный эфир» вчера — это же просто издевательство, какие 70 тысяч? Ну что это такое? Почему нельзя показать объективно? — обсуждают вчерашние цифры присутствующих на митинге за Лукашенко сотрудники Белтелерадиокомпании.





Сотрудники говорят, что обсуждался вариант, что Иван Эйсмонт выйдет к своим сотрудникам на улицу в 9 утра. Но в это время главы компании здесь не было видно.





Один из сотрудников рассказал, что в 9.30 Иван Эйсмонт готов встретиться с операторами в переговорке внутри здания. Но люди возмутились и потребовали, чтобы Эйсмонт вышел на улицу и поговорил со всеми собравшимися.





— Опять собрание? Пускай выйдет к людям, — закричали в толпе.





У здания сейчас чуть более ста человек.



