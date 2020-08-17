“Плохой диктатор”: кандидат в преемники Меркель про Лукашенко
Обычно сдержанный немецкий министр финансов не стесняется в выражениях в адрес Лукашенко.
Олаф Шольц, вице-канцлер Германии и один из кандидатов в преемники Ангелы Меркель, назвал Лукашенко “плохим диктатором”, который разговаривает с народом на единственно доступном ему языке силы, поскольку давно растерял поддержку.
“Я твердо убежден, что у этого президента больше нет никакой легитимности, иначе бы он не управлял страной такими невообразимыми методами и такой грубой силой”, - сказал Шольц в телеинтервью немецкому таблоиду Bild.
И заодно высказался в адрес России: “Военное вмешательство в дела других государств неприемлемо и идет вразрез со всеми нормами международного права”.
09:26 17/08/2020
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