“Плохой диктатор”: кандидат в преемники Меркель про Лукашенко









Олаф Шольц, вице-канцлер Германии и один из кандидатов в преемники Ангелы Меркель, назвал Лукашенко “плохим диктатором”, который разговаривает с народом на единственно доступном ему языке силы, поскольку давно растерял поддержку.





“Я твердо убежден, что у этого президента больше нет никакой легитимности, иначе бы он не управлял страной такими невообразимыми методами и такой грубой силой”, - сказал Шольц в телеинтервью немецкому таблоиду Bild.





И заодно высказался в адрес России: “Военное вмешательство в дела других государств неприемлемо и идет вразрез со всеми нормами международного права”.