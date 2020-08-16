Невиданный массовый праздник демократии в Минске поместил Беларусь в центр общественного внимания на Западе и отдал белорусам первые полосы многих газет. Комментаторы не скупятся на эпитеты, советы и прогнозы: что делать Западу, как поведет себя российский президент Владимир Путин и сколько осталось Александру Лукашенко возглавлять "последнюю диктатуру Европы".

REUTERS





Лукашенко напуган, мечется и надеется на Путина, пишут они. Запад обязан помочь белорусам вернуть свободу, не втягивая их в свои геополитические игры с Россией. А американцам и вовсе стоит учиться у них защите демократии к своим президентским выборам: в ноябре на очередной срок баллотируется Дональд Трамп.





Вот что пишут газеты.





Times





"Беларусь - это черная дыра: не только с точки зрения прав человека, но и в нашем мировоззрении. Страна с многосторонне развитым и блестяще образованным населением слишком часто сбрасывается со счетов как "последняя диктатура Европы" - описание верное, но далеко не исчерпывающее", - пишет британская газета.





По ее мнению, Запад равнодушен к белорусским протестам, поскольку в них отсутствует яркий геополитический подтекст. Нет противостояния "проевропейской" и "пророссийской" части общества. Никто не возводит у стелы на Проспекте победителей копий статуи Свободы, как это было на Тяньаньмэнь в 1989-м, нет в Минске и флагов Евросоюза, как в Киеве в 2014-м и в Тбилиси десятилетием раньше.





фото БП





"Это широкое национальное восстание масс против презрения, жестокости, вранья и расточительства их правителей", - пишет газета.





"Нам пора относиться к странам Центральной и Восточной Европы как к реально существующим местам, населенным реальными людьми, а не фишкам в настольной геополитической игре. Пока мы спорим о судьбах демократии, белорусы рискуют ради нее свободой и жизнью. Они лучше нас понимают наши ценности. Нерешительность покрывает нас позором".





Monde





Ведущая французская газета призывает ЕС положить конец "войне диктатора с собственным народом в самом сердце Европы".





фото БП





"Для граничащего с Беларусью Евросоюза это не вопрос подъема Минска на восстание или переманивания его в западный лагерь. Это вопрос защиты принципов демократии и верховенства закона, на которых построен ЕС", - пишет газета.