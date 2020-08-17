Глава МИД Литвы: Лукашенко лжет и отчаянно ищет помощи у России









Министр снова назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".





"Последнее заявление бывшего президента Беларуси о растущей концентрации сил НАТО у границ Беларуси - ложь. Похоже, он отчаянно пытается доказать, что необходима помощь России и полностью подрывает независимость страны. Печально", - написал Л. Линкявичюс в воскресенье в Twitter.





Напомним, в то время как в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны правоохранителей, Лукашенко в воскресенье обвинил НАТО и соседние страны, включая Литву, в неоправданном давлении.



