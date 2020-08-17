Беларусь оказалась перед лицом затяжного политического кризиса.





Арсений Сивицкий рассказал Сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследованийрассказал Thinktanks.by о причинах, характере и перспективах массовых протестов в Беларуси.





- Протесты нарастают, в их орбиту вовлекается все большее и большее количество белорусских граждан, представители профессиональных и социально-демографических групп. Постепенно происходит трансформация повестки дня протестов: если в начале консолидации протестных масс лежала несправедливость и триггером протестов изначально выступало жестокое непропорциональное и неизбирательное применение насилия со стороны силовиков 9 августа, то сейчас повестка политизируется и все чаще звучат требования об отставке действующего президента Александра Лукашенко и проведении новых выборов. К этим требованиям присоединяются и представители традиционного ядерного электората Лукашенко, часть номенклатуры и силовиков, для которых красной линией стало кровопролитие в первые дни протеста.





- Почему власти решились на кровавые подавление мирных протестов, вызванных фальсификацией президентских выборов?





- Мне кажется, сошлись несколько факторов.





C самого начала избирательной кампании власти пошли путем жесткого сценария, что проявилось в кадровых назначениях в администрации президента, в силовом блоке, в правительстве. Это было понятно по жестким репрессиям против оппозиции и гражданского общества еще до начала избирательной кампании. И, наконец, это следовало из риторики белорусских властей, включая лично Лукашенко, который напоминал о кровавых революциях на постсоветском пространстве и странах Ближнего Востока; его визиты в элитные части внутренних войск. Силовики получили карт-бланш на жесткие действия против протестующих. А с учетом низкого уровня профессионализма и эксцесса исполнителя вседозволенность вылилась в кровавую баню. Это и стало главным триггером общенациональных протестных акций, которые начинались как акции солидарности с потерпевшими. Сейчас акции солидарности трансформируются в политический протест.









- Лукашенко на митинге своих сторонников заявил: умру, но страну никому не отдам. О чем это он?





- Политтехнологическое сопровождение кампании Лукашенко с самого начала было полностью неадекватным – с политической, социально-экономической и даже эпидемиологической динамики в стране. Сейчас идеологические работники, провалившие избирательную кампанию Лукашенко, используют устаревшие методички российских политтехнологов, по которым еще работали во времена Януковича, - все это свидетельствует об уровне и качестве государственного аппарата, который отвечает за информационное и политтехнологическое сопровождение действий белорусского руководства, в том числе и Лукашенко.





Вчерашний митинг с его участием показал сужающуюся базу поддержки: он бы не состоялся без административного ресурса, без принуждения под угрозой увольнения и других санкций. Одновременно в Минске и других городах Беларуси прошли многотысячные мирные акции протеста. Саму организацию митинга следует рассматривать как своего рода саботаж внутри системы, направленный на окончательную дискредитацию Александра Лукашенко.





Но все совершенные ошибки нельзя списывать только на непрофессионализм госаппарата. Судя по всему, часть элиты уже играет на слив Лукашенко и подталкивает его к неадекватным шагам, пишет абсолютно неадекватные речи и определяет абсолютно неадекватную политическому моменту повестку совещаний.





- Как вы можете описать характер протестов против фальсификаций выборов? Лукашенко заявляет, что протесты инспирированы Западом, Караев заявляет о том, что протесты проплачиваются.





- Здесь необходимо разделять две вещи.





Первое – объективные предпосылки протестов, которые возникли задолго до начала избирательной кампании: прежде всего, психологическая усталость от несменяемости власти, раздражение ошибками руководства страны, в том числе реакцией на эпидемию коронавируса, ухудшение социально-экономического положения общества, в том числе и ядерного электората Лукашенко.





Второй вопрос – как внешние силы пытаются использовать протестные настроения для продвижения своих национальных интересов.





Очевидно, что нынешние протесты в большинстве случаев имеют объективные предпосылки и связаны с протестом общества против незаконных и бесчеловечных действий со стороны силовиков. Но по мере того, как акции протеста будут трансформироваться в политические, очевидно, что различные внешние игроки будут пытаться использовать этот протест как фон для продвижения своих национальных интересов. И здесь на первых ролях выступает Россия, которая с самого начала избирательной кампании была глубоко вовлечена в ее проведение; за последние несколько лет она сделала все возможное, чтобы подорвать основу социального контракта между Лукашенко и его традиционным электоратом, способствуя ухудшению социально-экономического положения, за счет экономического давления, различных торговых войн. И сейчас Кремль наблюдает за развитием ситуации, имея в рукаве несколько вариантов реагирования на белорусский кризис. Что можно точно сказать, так это то, что Александр Лукашенко становится токсичной фигурой для Кремля; в случае нарастания протестов и перехода их на общенациональный уровень, Кремль просто откажется от поддержки Александра Лукашенко и отзовет свое признание победы действующего президента.





- Как видятся вам перспективы протестов?





- Думаю, понедельник станет ключевым днем с точки зрения протестной динамики. В понедельник мы увидим новые протестные акции, прежде всего – забастовки коллективов государственных предприятий и госучреждений. Если они будут увеличиваться в своих масштабах, то забастовки будут подпитывать и другие формы протестных акций: цепи солидарности, заявления различных профессиональных ассоциаций, демарши деятелей культуры, сотрудников государственных структур, включая силовые структур – все может привести к тому, что протесты будут нарастать и продолжаться долгое время.





Но уже в сентябре, скорее всего, нас ждет достаточно серьезное социально-экономический кризис, обусловленный отсроченным влиянием негативных последствий коронавируса. Все это может привести к тому, что политическое недовольство получит новую подпитку в виде протестов, вызванных социально-экономическими причинами. Это означает затяжной политический кризис в стране. А главное, что белорусские власти, пойдя на кровавый разгон мирного протеста 9 августа, заложили бомбу под легитимность действующего президента Александра Лукашенко.