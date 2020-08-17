СМИ: Тихановская собирается объявить себя новым президентом Беларуси
По словам прес-секретаря Тихановской, сейчас готовится соответствующее заявление.
Главная соперница Лукашенко на выборах президента надеется на поддержку Запада / Фото REUTERS
Светлана Тихановская готовит официальное заявление и объявит себя победительницей президентских выборов в Беларуси. О подготовке заявления Тихановской сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии Rzeczpospolita.
"Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", - сказала Красулина.
08:30 17/08/2020
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