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СМИ: Тихановская собирается объявить себя новым президентом Беларуси

По словам прес-секретаря Тихановской, сейчас готовится соответствующее заявление.

Главная соперница Лукашенко на выборах президента надеется на поддержку Запада / Фото REUTERS 

Светлана Тихановская готовит официальное заявление и объявит себя победительницей президентских выборов в Беларуси. О подготовке заявления Тихановской сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии Rzeczpospolita

"Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", - сказала Красулина.
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