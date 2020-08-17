- Во время выступления по лицу Лукашенко сложно сказать, о чем он думает, «прочитать» его настроения невозможно, но его выдают жесты и голос, - говорит профайлер.





- Мне показалось, его лицо выглядело напряженным.





- Он щурился на солнце, часто сдвигал брови, что свидетельствует лишь о неуверенности.





- Где-то врал, когда говорил?





- Когда говорил про отсутствие в стране олигархов и коррупции – вот в этом моменте Лукашенко лукавил, его выдали определенные жесты. Вообще все его обращение строилось на жестах.





Причем, в самом начале выступления он выглядел более-менее уверенным, знал, что говорить, не сомневался в своей правоте. Особенно это заметно, когда говорил о прошлом, что поднял страну – в этот момент он вытягивал вперед указующие персты, свои слова подкреплял уверенными жестами. Голос его не дрожал, он держался, волнения особого я не заметил.





Но хватило его ненадолго. Ближе к концу монолога он запаниковал. Если поначалу его жесты были плавными, то под конец руки начали дергаться - он их поднимал и резко опускал вниз. Это свидетельствует о том, что человек на эмоциях, паникует, уже не знает, что сказать. Когда покидал трибуну, его и вовсе накрыло - появилась испарина на лбу, ноги задергались.





- На колени не собирался вставать? Он ведь сказал: "Встаю перед вами на колени", но в итоге просто поклонился...





- Даже мыслей таких не возникло. Кажется, он к выступлению особо не готовился. Он вообще нес ахинею, кажется, что просто вышел поорать. Все его жесты говорят о том, что он говорил и не думал – это проявление паники. В последнее время я часто слушал его по радио, он уже давно нес несвязную чушь, выступал эмоционально, часто противоречил сам себе.





- Его слова «Не позволю отдать Беларусь, даже когда буду мертвым» как можно расценить?





- Он уверенно это заявлял, сдаваться не собирается. Но как удержаться в кресле главы республики, тоже не понимает. Дело в том, что, когда человек говорит о будущем, он никогда не может быть уверен в своих словах. Поэтому эксперты могут дать оценку только тем словам оратора, когда он говорит о прошлом или настоящем.





- Что он хотел добиться выступлением?





- Кажется, он сам не понял. Плана, как действовать дальше, у него на момент выступления, не было.





- Его злит сложившаяся ситуация?





- Конечно. Многие его жесты говорили о гневе и злости. Но это не уверенн гнев, а истеричный, с нотками агрессии и страха, потому что его загнали в угол. Он ведь даже ничего конкретного не произнес, рациональных заявлений не выдвинул, только кричал.





От редакции: и это Лукашенко не знал, сколько людей выйдет на митинг свободы.