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«Это сознательное нагнетание». У Зеленского прокомментировали слова Лукашенко

В Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси, заявили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского. Украинская сторона заявила, что «это не просто откровенная неправда, это сознательное нагнетание».


«Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?» — сказано в комментарии.

Там отметили, что Украина уважает географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них.

«Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес „руководства другой страны“ не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие», — заявили в пресс-службе президента Украины.

Украинская сторона отметила, что «официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив „вагнеровцев“, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит».

«Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость… От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков», — заявили у украинского президента.

16 августа во время митинга на площади Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы».

Президент отметил, что если пойти у них на поводу, то «мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация».
TUT.BY
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