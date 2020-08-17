«Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?» — сказано в комментарии.





Там отметили, что Украина уважает географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них.





«Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес „руководства другой страны“ не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие», — заявили в пресс-службе президента Украины.





Украинская сторона отметила, что «официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив „вагнеровцев“, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит».





«Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость… От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков», — заявили у украинского президента.





16 августа во время митинга на площади Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы».





Президент отметил, что если пойти у них на поводу, то «мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация».