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ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказался в поддержку белорусов, протестующих против нарушения властями страны прав человека и основных свобод.

"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов", - написал Боррель в твиттере вечером в воскресенье.

"ЕС поддерживает белорусский народ", - заверил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

В Минске пршел многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимает участие несколько сотен тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и против применения насилия к мирным гражданам.
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