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Макрон выразил поддержку протестующим в Белaруси

Президент Франции Эммануэль Макарон высказался в поддержку протестующих в Беларуси, о чём написал в Twitter.


Французский лидер отметил, что Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов», мирно вышедших защищать свои права, свободу и суверенитет.

Ранее демонстрантов поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европе полагают, что процедура выборов в Беларуси не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона.
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