Макрон выразил поддержку протестующим в Белaруси
Президент Франции Эммануэль Макарон высказался в поддержку протестующих в Беларуси, о чём написал в Twitter.
Французский лидер отметил, что Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов», мирно вышедших защищать свои права, свободу и суверенитет.
Ранее демонстрантов поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европе полагают, что процедура выборов в Беларуси не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона.
08:06 17/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение