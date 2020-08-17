Макрон выразил поддержку протестующим в Белaруси





Французский лидер отметил, что Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов», мирно вышедших защищать свои права, свободу и суверенитет.





Ранее демонстрантов поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европе полагают, что процедура выборов в Беларуси не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона.







