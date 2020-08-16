



И все?





Если дело только за этим, зачем вообще нужно было звонить? Чтобы изложить свою версию происходящего? Не смешите мои бакенбарды! В подобных ситуациях, если дело происходит в «зоне влияния» России (увы, мы относимся к зоне ее влияния, это нужно констатировать) в Совете Безопасности создается межведомственная группа, получающая всю информацию онлайн, практически немедленно. Так что Путин знает не только о числе избитых и искалеченных белорусским ОМОНом граждан, но и о том, что еще два дня назад у арестованного волонтера штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского в КГБ вымогали «явку с повинной» о том, что он якобы получал деньги у российского политолога, вхожего к Алексею Миллеру. И о том, что весь этот бред показывали по белорусскому телевидению, Путин тоже знает – не случайно же отрывки показывали потом в программе Владимира Соловьева.





Но если Путин и так все знает, то зачем гарант белорусского суверенитета, так громогласно сражавшийся с Кремлем последний год, сейчас звонил ему? Чтобы совершить все то, чем пугали нас господа Макей унд Сивицкий? Сдать белорусский суверенитет?





Что ж, радует, что пока Путин оказывается значительно умнее Лукашенко. Ибо заявления об отказе от зарубежного посредничества, которые уже огласил все тот же звонивший в Москву государственный, с позволения сказать, деятель, – это ответ не только Гинтаутасу Науседе и Анджею Дуде. Это ответ и на вопрос, что мог предложить сделать Путин, чтобы облегчить судьбу своего многолетнего белорусского партнера. Посредничество. Мирное. Без войск.





Собственно говоря, это означает, что и Путин не верит, будто Лукашенко удастся удержать власть. Беларусь – страна маленькая (в сравнении с Россией), ее географию сотрудники Совета Безопасности РФ представляют себе хорошо. И понимают: населенных пунктов, где требуют отставки Лукашенко, значительно больше, чем тех, где народ все еще лоялен к нему. Если вообще остались такие населенные пункты.





Переговоры – да. Войска – нет. В лучшем случае – совместное посредничество с западом, которое неизбежно приведет к новым выборам без участия Лукашенко. В худшем, простите, и этого Александр Григорьевич не дождется.





В общем, те же. Без Путина.





Чем же это чревато?





Гитлер в подобном случае приказал затопить берлинский метрополитен. У нас метро уже взрывали – в апреле 2011 года. Так, что все сразу забыли о «декабристах» и начали сочувствовать главарю режима, молотившего их дубинками (правда, не так зверски, как на этот раз, но и там покалеченные были).





Чего же дать на этот раз? Техногенной катастрофы? Взрыва жилого дома?





Загнанные в угол диктаторы опасны. Тем более, когда остаются один на один с народом, пока еще не требующим их ареста. Но и до этого уже, похоже, скоро дойдем.





А Путин, хотелось бы верить, вмешиваться не будет. Не 1968 год.