Давние сторонники в России сдают Лукашенко: Франц Клинцевич

Франц Клинцевич, Коммерсант





- Разговор шел не о вводе войск, и вопрос таким образом не рассматривался – это невозможно. Я хотел бы просто объяснить людям, что Беларусь – это нация, которая, выступая за свои права, не сломала ни одной скамейки, не разбила ни одной витрины, не затоптала ни один газон… Последствия необдуманных действий с белорусами могут быть катастрофическими: они долго запрягают, но очень быстро ездят, – подчеркнул Франц Клинцевич.





Более того, член Совета Федерации считает, что Лукашенко, заявляя об обещанной помощи Москвы, подставляет Россию:





- В данном случае не надо подставлять Россию. Мы живем в союзном государстве, возникли катастрофические ошибки руководства Беларуси, роковые ошибки, со своим народом. И эти ошибки придется исправлять руководству Беларуси, – добавил сенатор.



