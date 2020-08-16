Давние сторонники в России сдают Лукашенко: Франц Клинцевич
“Кризис создал один человек со своим руководством, и это Лукашенко. И он обязан сегодня этот кризис исправить”. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в передаче Караулов LIFE.
Франц Клинцевич, Коммерсант
- Разговор шел не о вводе войск, и вопрос таким образом не рассматривался – это невозможно. Я хотел бы просто объяснить людям, что Беларусь – это нация, которая, выступая за свои права, не сломала ни одной скамейки, не разбила ни одной витрины, не затоптала ни один газон… Последствия необдуманных действий с белорусами могут быть катастрофическими: они долго запрягают, но очень быстро ездят, – подчеркнул Франц Клинцевич.
Более того, член Совета Федерации считает, что Лукашенко, заявляя об обещанной помощи Москвы, подставляет Россию:
- В данном случае не надо подставлять Россию. Мы живем в союзном государстве, возникли катастрофические ошибки руководства Беларуси, роковые ошибки, со своим народом. И эти ошибки придется исправлять руководству Беларуси, – добавил сенатор.
21:43 16/08/2020
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