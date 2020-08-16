Sobesednik.ru: Необыкновенный фашизм против женщин в белом

Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.









События, происходившие всю последнюю неделю в Беларуси несомненно войдут в историю: несмотря на очевидность протестов и их разгона, то, чем это всё обернулось, не мог предсказать абсолютно никто









— первой неожиданностью стала жестокость, с которой до некоторых пор сотрудники правоохранительных органов, а теперь уже «каратели» ответили на вполне справедливое возмущение граждан, взбунтовавшихся из-за почти нескрываемых фальсификаций на выборах главы государства, что привело к появлению в сети огромного количества роликов, где силовики отчаянно (а часто и не без наслаждения) избивали, стреляли и взрывали светошумовыми гранатами случайных людей по всей стране и паковали их в автозаки — после включения интернета на третий день всё это стало известно большинству граждан, которые пошли в РОВД и СИЗО искать пропавших без вести родственников,









а нашли поражающие воображения рассказы о бесчеловечных пытках, сравнимых разве что с методами Гестапо и монологи вышедших оттуда белорусов, читать и слушать которые без наворачивающихся на глаза слез просто невозможно, ведь представить себе появление подобных структур, встроенных в государственную систему, посреди Европы после, казалось бы, усвоенных уроков сталинского ГУЛАГа и немецких лагерей смерти до этой недели было нельзя,









но они есть — самопровозглашенный (как его уже называет огромное число средств массовой информации) Александр Лукашенко включил их на полную — в результате на улицы вышли десятки тысяч «женщин в белом», призвавших остановить потоки насилия, и им удалось добиться своего, потому что репрессии пошли на спад, а множество силовиков начали показательно выбрасывать свою форму в мусорные баки, чиновники и телеведущие начали увольняться, заводы по всей стране объявили забастовки, а накануне бастовать решил даже техперсонал телепропаганды, привычно обсуждающей план по удоям и проплаченных Западом устроителей майдана, которых сегодня оказалось в разы больше, чем лоялистов свезенных в автобусах на провластный митинг,





к слову, сочетание пролитой Лукашенко крови и белых одеяний — единственное, что в сумме дает оранжевый, впрочем, цветные революции по определению строятся на ненасильственных акциях оппозиции, которые приводят к смене власти в стране, так что обнаружить попытку такой революции пропаганде в Беларуси будет несложно, другое дело — объяснить, чем же плохо, когда народ, пытаясь вернуть себе права, снимает немного засидевшегося лидера, но здесь, по мнению все той же пропаганды, априори подключаются лично давший на лапу каждому протестующему Навальный и «его кураторы» в Госдепе (а то и в Кремле), Ходорковский, Украина (куда же без неё) и дальше любой набор стран по выбору, вот только есть пара вещей, которые со всем этим не очень вяжутся, например, убийство Александра Тарайковского, которого, судя по опубликованным Euroradio видео и кадрам Associated Press, посреди площади без видимых причин застрелили силовики,









или довыборные рассказы Лукашенко о том, что оппозиция работает на Москву, когда в действительности поддержки у Кремля в итоге просит он сам, пока оппозиционеры находятся в Украине и Литве, причем именно последняя вместе со странами Совета Европы фактически не признала результаты выборов в Беларуси, хотя, опять же, неделю назад в организации массовых беспорядков Минск обвинял Россию и «33 богатырей» Евгения Пригожина, которые сродни театральным реквизитам отправились домой, как только концерт был окончен, а после слов Лукашенко о готовности Путина прислать войска по первому его зову остается лишь надеяться, что бывшая «угроза суверенитету» Республики не поедет в Минск этот же самый суверенитет защищать, хотя заявлений Кремля на этот счет не было и это обнадеживает, а вот другие заявления Кремля вроде готовности начать колоть «первую в мире» вакцину от коронавируса немного пугают, ведь, как выяснила «Фонтанка», препарат действительно есть, но пока не прошел необходимые испытания, а зарегистрирован был именно ради возможности проводить дальнейшие исследования, так что рассказавший о его эффективности Владимир Путин то ли банально поспешил, то ли решил показать «кузькину мать», за что справедливо был высмеян французской газетой Liberation, которая изобразила его Джеймсом Бондом со шприцем вакцины в руке, а в это время открытки «из Хабаровска с любовью» митингующие шлют президенту уже шестую неделю подряд, однако до сих пор глава государства не удостоил своим комментарием ежедневные политические протесты на Дальнем Востоке, которые сводки из Беларуси несправедливо заглушили, хотя не только их — сравнительно новые протесты в Башкирии, где бизнесмены пытаются украсть у людей натуральную гору, тоже: там им, провокаторам и силовикам, пытается противостоять довольно большое число местных жителей, которые не хотят отдавать священную гору добывающей соду компании, в лоббировании интересов которой обвиняют главу Республики Радия Хабирова, который сегодня неожиданно лично прибыл на место сражения и, стоя под дождем, пообещал найти «компромиссное решение», а до тех пор заморозить все работы с горой.



