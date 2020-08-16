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Фотофакт: площадь Независимости за и против Лукашенко

Сегодня утром в Минск на площадь Независимости со всех областей страны свезли митинг в поддержку Лукашенко. А вот как выглядит площадь, когда люди по велению сердца сказать ему "Уходи!" И это только минчане. Сегодня такие же акции проходили по всей стране в больших и маленьких городах. Так за кем большинство?

Площадь Независимости и ближайшие улицы, которые говорят Лукашенко уйти.



Площадь Независимости, которая просила Лукашенко остаться. 
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