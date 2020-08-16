Как пишет "Европейская правда" , через несколько часов появилось ответное заявление пресс-секретаря Альянса Оаны Лунджеску.





"В регионе не происходит усиление присутствия НАТО. Многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Это присутствие является исключительно оборонительным, пропорциональным и имеет целью предотвращать конфликты и поддерживать мир", - отметила Оана Лунджеску.